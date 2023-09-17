Харьков, Украина, 17 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, сообщили 17 сентября в министерстве цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тревога была объявлена в 13:52 по местному времени (совпадает с московским).

Накануне, 16 сентября, тревога на территории Харьковской области объявлялась дважды, днём и вечером. Также сигналы звучали в Харьковской области, наряду с ещё несколькими контролируемыми Киевом регионами, в ночь на 17 сентября.

В Министерстве обороны России ранее 17 сентября сообщили, что в минувшие сутки российские войска поразили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

Российские военные за минувшую неделю улучшили тактическое положение на купянском направлении в Харьковской области, рассказал на брифинге 16 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, были отражены пять контратак подразделений ВСУ, им нанесён существенный урон, противник потерял до 400 военнослужащих и десятки единиц техники. Также ВС РФ уничтожили семь полевых складов с боеприпасами ВСУ на данном направлении.

В Харьковской области в районе реки Оскол идут серьёзные бои, ВСУ несут большие потери, сообщил 16 сентября глава администрации региона Виталий Ганчев. В районе работает российская артиллерия и авиация. В рядах ВСУ наблюдается паника и растерянность, отметил Ганчев.