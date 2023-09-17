Москва, 17 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Благодаря стихам скончавшегося на 95-м году жизни Николая Добронравова в мире поубавилось равнодушия и пошлости. Об этом 17 сентября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Александра Пахмутова и Николай Добронравов

«Но ведь столько сделано! И я не о написанном. Я о том, что благодаря его строкам равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось. Сколько людей живут не просто с стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь! Светлая память!» — написала дипломат.

Как передавало ИА Регнум, советский и российский поэт, автор знаменитых песен «Трус не играет в хоккей» и «Как молоды мы были» Николай Добронравов скончался 16 сентября в Москве в возрасте 94 лет.

Депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская в своём канале назвала известие о смерти Добронравова трагическим финалом, который отдался «пронзительной болью».

Продюсер Иосиф Пригожин назвал поэта-песенника Николая Добронравова символом эпохи и золотом России.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. В творческом союзе они создали множество известных песен: «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «Нам не жить друг без друга», прощальную композицию Олимпиады-80 «До свидания, Москва!», «И вновь продолжается бой», «Любовь, комсомол и весна», «Как молоды мы были», «Знаете, каким он парнем был», «Надежда», «Команда молодости нашей», «Птица счастья» и другие.