Вашингтон, 17 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк серьёзно подставил главу киевского режима перед заседанием Совета Безопасности ООН, оскорбив жителей Индии и Китая. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Берлетик поинтересовался, кого Зеленский намерен переманивать на свою сторону.

«Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ. Здесь, в Юго-Восточной Азии, живут люди с индийскими и китайскими корнями. Конечно, они были оскорблены», — заявил бывший морской пехотинец, добавив, что Подоляк оскорбил подавляющую часть Евразии — в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними.

«Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается «очаровать». Кто на это купится, и почему?» — поинтересовался Берлетик.

По его словам, выступление лидера киевского режима во время заседания СБ ООН 20 сентября не будет иметь каких-либо успехов, так как у него не получится переманить на свою сторону государства, пожелавшие остаться нейтральными в конфликте с Россией. При этом высказывание его советника также будет иметь важное значение в принятии этими странами решения не поддерживать Киев, уточнил он.

«Никто не торопится спасать Зеленского или Запад и его прокси-войну на Украине», — заявил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее Подоляк раскритиковал Китай и Индию, которые якобы «не анализируют последствия» своих действий по причине «слабого интеллектуального потенциала». По его словам, эти государства, как и Турция, «зарабатывают» на украинском конфликте. Он отметил, что эти государства направляют средства на развитие науки, а Индия отправила луноход, который уже ездит по поверхности Луны. По его словам, это не говорит о том, что данное государство точно понимает, что такое современный мир.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что руководство Украины должно разъяснить высказывание Подоляка. В ответ на просьбу прокомментировать его слова дипломат отметила, что не имеет представления о «бэкграунде» этого заявления.

Позже Подоляк попытался оправдаться за свои высказывания об Индии и Китае, заявив, что в этих странах «слабый аналитический потенциал», а не интеллектуальный. При этом он отметил, что уже извинился за свои слова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь с иронией отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины. Она предположила, что в понимании Киева мир является плоским диском с надписью «Украина».