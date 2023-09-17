Сергиев Посад, Московская область, 17 сентября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Приостановлена деятельность бассейна в фитнес-центре в Сергиевом Посаде, в котором трое детей отравились хлором. Об этом 17 сентября сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

fancycrave1

«Деятельность бассейна приостановлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства выясняют обстоятельства происшествия в фитнес-центре.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября во время занятия в детском бассейне фитнес-центра, расположенного на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».

По предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.