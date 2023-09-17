Киев, 17 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Военные ВСУ признали, что украинская ПВО беспомощна против российских баллистических ракет, пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната.

РИА Новости

По его словам, при применении «баллистики» время на объявление воздушных тревог остаётся мало, так как оружие баллистического типа имеет огромную скорость.

«К сожалению, такие реалии, от этого никуда не денешься», — сказал он.

Игнат добавил, что воздушная тревога может объявляться с опозданием в случае обстрела из реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель ВС Украины заявил, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно. По его словам, единственное практичное решение — вести стрельбу по самолётам, а не по бомбам, но для этого нужны современные истребители, которых у Киева нет.

Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу сказал, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По его словам, дроны-смертники «Ланцет» представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя, киевская армия теряет беспилотники в огромном количестве. Только за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.