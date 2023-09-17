Берлин, 17 сентября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

Иван Шилов ИА Регнум

Киев ожидает, что Европейский союз поможет вернуть отказников на Украину, чтобы отправить их на поле боя, напомнил он.

«Германии стоит от этого отказаться», — заявил Эверт, добавив, что даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина, киевские власти должны защищать свободу своих граждан, а не ограничивать её.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября издание Asia Times сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский добивается от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что государство может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. По его словам, купившие справки могут нести уголовную ответственность и за подкуп должностного лица, и за уклонение от мобилизации.

Украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.

Киевские власти из-за больших потерь ВСУ агитируют на военную службу женщин. На Украине запустили рекламную кампанию по призыву женщин воевать.