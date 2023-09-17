Курск, 17 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ деревни Успеновка Курской области пострадали три человека. Об этом 17 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что деревня Успеновка Кореневского района вновь была обстреляна со стороны ВСУ, в результате обстрела три человека получили ранения.

«У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте. Ещё один с тяжёлым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», — написал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ вечером 16 сентября обстреляли деревню Успеновка в Курской области, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку. Тогда никто из жителей не пострадал. Собственникам повреждённого жилья будет оказана помощь в его восстановлении, сообщил Старовойт.

Губернатор Курской области также сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ. От осколочного ранения один человек погиб на месте. Накануне, 15 сентября, губернатор сообщил об обстреле деревни Елизаветовка. В результате обстрела повреждения получили несколько зданий. Днём ранее, 14 сентября, был нанесён удар по территории завода в приграничном курском посёлке Тёткино. Один человек, работник завода, погиб.