Донецк, 17 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки «прощупать» линию обороны ВС России. Об этом 17 сентября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Руководитель региона отметил, что ВСУ на краснолиманском направлении предприняли не менее четырёх попыток «прощупать» линию обороны России. Украинские военные проводят разведывательные мероприятия в направлении населённых пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Серебрянского лесничества, уточнил он, добавив, что успехов ВСУ не имели.

Пушилин подчеркнул, что противник был отброшен на исходные позиции, ситуация находится под контролем.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны проинформировали, что на краснолиманском направлении в районе Кременной в ЛНР были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Он уточнил, что к юго-западу от Кременной подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки противника в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества, это были штурмовые группы 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ нанесено у Ямполовки и Торского (ДНР), а также у Серебрянского лесничества.