Москва, 17 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен на территории Херсонской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 сентября на брифинге.

Александр Река/ТАСС

Он уточнил, что пункт управления БПЛА находился в районе посёлка Днепровское под Херсоном.

На херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих. Противник также потерял боевую бронированную машину и два автомобиля, добавил Конашенков.

Новость дополняется