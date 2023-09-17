Киев, 17 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Депутат Херсонского областного совета от Евросолидарности Сергей Хлань сообщил, что причиной смерти экс-главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадия Лагуты стало самоубийство. Об этом он сообщило украинское издание «Страна. ua».

По мнению депутата Лагуту довели до самоубийства обвинениями в сдаче Херсонской области, хотя, как считает Хлань, эти обвинения являются беспочвенными.

Он пояснил, что в обязанности главы Херсонской областной военной администрации не входит подготовка к обороне, такие задачи Лагуте не ставились.

Как передавало ИА Регнум, полковник Службы безопасности Украины, заместитель начальника управления спецсвязи Дмитрий Бакаев 25 августа покончил жизнь самоубийством в собственном кабинете. Рядом с телом была найдена предсмертная записка — рапорт, адресованный главе СБУ Василию Малюку. В своей смерти Бакаев попросил винить руководство службы, которое, по его словам, относилось к нему предвзято и своими действиями постоянное унижало его честь и достоинство.

В 2014–2022 годах украинские СМИ сообщали о серии самоубийств участников карательной операции Киева против Донбасса.

В частности, в марте 2020 года в подъезде одного из жилых домов Житомира было обнаружено тело бывшего военного и волонтера «АТО». По предварительной информации, причиной смерти мужчины 1973 года рождения стало самоубийство. Помимо своей деятельности в «АТО», погибший также был предпринимателем.

В январе 2020 года сообщалось о самоубийстве в Тернопольской области участника «АТО» Николая Муравского.