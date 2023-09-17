Москва, 17 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы России отразили три атаки ВСУ на донецком направлении, в районах населённых пунктов Химик и Марьинка, сообщили 17 сентября в Министерстве обороны РФ. Потери противника составили до 180 человек.

Евгений Биятов/РИА Новости

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