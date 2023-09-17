Бухарест, 17 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. НАТО не видит политических условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 сентября заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью агентству Agerpres.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров», — сказал Джоанэ.

По его словам, основа для мира существует, это план из десяти пунктов Владимира Зеленского, который приняли многие страны.

Джоанэ также добавил, что у президента США Джо Байдена тоже есть формула мира, которой придерживается НАТО, — «нет решения по Украине без Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского неадекватной бумагой. Он отметил, что эту бумагу Запад стал считать частью своей официальной позиции и начал продвигать её грязными и нечистоплотными методами.

31 августа Лавров, обсудив ситуацию вокруг Украины со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, назвал «формулу Зеленского» неприемлемой, ультимативной и заведомо провальной инициативой. По его словам, имеют место попытки подмены любого серьёзного разговора об обеспечении в Европе равной, неделимой безопасности.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины находится у Запада. Он отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.