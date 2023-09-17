Владивосток, 17 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота (ТОФ) лидером КНДР Ким Чен Ыном устроил обед в армейской палатке, сообщило 17 сентября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), опубликовав фотографии с мероприятия.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Первая трапеза состоялась после утреннего осмотра стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС России на аэродроме Кневичи в Приморье. Она прошла в армейской надувной палатке, где были установлены флаги двух стран, проложены красные ковровые дорожки и накрыт стол с водой и лёгкими закусками на 11 персон для каждой делегации.

В палатке установили экраны, на которых демонстрировались кадры полёта российской авиации с видом из кабины пилота. Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш при этом делал пояснения северокорейскому лидеру.

Второй обед состоялся после посещения Ким Чен Ыном фрегата «Маршал Шапошников». Он так же прошёл в армейской палатке на фоне развёрнутого плаката «Краснознаменный Тихоокеанский флот» с изображением российских военных кораблей, подводных лодок и истребителей.

На экранах, установленных в палатке, демонстрировались кадры выхода соединения кораблей из Владивостока и патрулирования международных вод стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95. Гости угощали различными салатами и морепродуктами, на одной из фотографий российская и корейская делегация поднимают рюмку водки.

После обеда стороны обменялись подарками, Сергей Шойгу преподнёс в подарок Ким Чен Ыну меч и шапку-ушанку, которую северокорейский лидер с удовольствием сразу примерил.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, передал подарок Тихоокеанскому флоту, когда посещал его базу в Приморье и получил «в знак безграничной благодарности» за визит подарок от командующего дальней авиацией Кобылаша.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе осмотра созданной в Приморском крае продукции для нужд спецоперации подарил Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления.

Кроме того, сообщаюсь, что во время встречи президент России Владимир Путин и глава КНДР обменялись подарками. Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, а также карабин отечественного производства. В свою очередь российский лидер получил в подарок от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами.

17 сентября власти Приморского края проводили с железнодорожной станции Артеме-Приморский-1 лидера КНДР Ким Чен Ына, который завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал.