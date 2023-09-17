Штутгарт, Германия, 17 сентября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В немецком Штутгарте 16 сентября вспыхнули беспорядки между противниками и сторонниками правительства Эритреи, в результате пострадали 26 полицейских, сообщила местная полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне в Штутгарте проходило мероприятие, организованное эритрейской ассоциацией. За несколько часов до начала мероприятия собралась толпа из нескольких сотен оппозиционно настроенных выходцев из Эритреи.

Толпа начала нападать на участников мероприятия и сотрудников полиции, используя деревянные палки, порой с гвоздями, металлические пруты, бутылки и камни.

«Благодаря профессиональному вмешательству мы смогли задержать почти всех нарушителей. К сожалению, у нас 26 раненых», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в немецком городе Гиссене (федеральная земля Гессен) в результате возникших беспорядков во время фестиваля ранения получили 22 правоохранителя. Полицейские получили травмы, в том числе в результате бросания камней.

В начале сентября свыше 100 человек, в том числе 30 полицейских, пострадали в столкновениях с участием выходцев из Эритреи в Тель-Авиве.

В августе столкновения между сторонниками и противниками президента Эритреи Исайяса Афеворки произошли на культурном фестивале «Эритрея Скандинавия» в Стокгольме. Пострадали 55 человек, более 100 были задержаны.