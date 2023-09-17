Элиста, 17 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Поиски жительницы совхоза «Вознесенский» в Калмыкии Зульпият Магомедовой возобновили спустя 30 лет после её бесследного исчезновения. Следователи считают, что она может быть жива, сообщает 17 сентября РИА Новости.

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13-летняя Зульпият пропала 3 февраля 1993 года после того, как неизвестный убил её мать и отчима. Ранее пара приехала из Дагестана. Так как мёртвой девочку не нашли, предположили, что её похитил убийца.

«Поскольку преступление было совершено в так называемых условиях неочевидности, а тело подростка не нашли, приоритетной остаётся версия похищения», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие не исключает, что девочка сбежала после того, как на её глазах убили родных. Сейчас ей 43 года, она сама или её знакомые могут откликнуться, увидев ориентировку. Поиски ведутся также в Дагестане.

Двойное убийство произошло в селе Вознесеновка. Убитые были гражданскими супругами, работниками животноводческой фермы. На ферме в тот вечер слышали выстрелы, потом в одном из домов нашли мёртвую женщину, а в окрестностях села — мужчину.

Пара воспитывала троих детей — двух общих мальчиков и Зульпият, дочь женщины от первого брака. Сыновья погибших вскоре нашлись. В уголовном деле осталась одна фотография девочки — в школьной форме.

Прокуратура возбудила уголовное дело, но прямых свидетелей не было, задержанных по горячим следам — тоже. Местные жители считают, что убийца мог приехать из Дагестана, а преступление стало итогом конфликта внутри семьи.

О возобновлении поисков Зульпият в СУ СКР по Калмыкии сообщили 7 сентября. Почему из архива достали дело 30-летней давности, не указано.