Киев, 17 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Массовая мобилизация жителей Украины на фронт обернулась национальной катастрофой в государстве, ведя его к гражданской войне. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа», — подчеркнул политолог, добавив, что ситуация на Украине уже пришла к опасной точке из-за массовой мобилизации жителей в армию, бойцов которой направляют на передовую на убой против российских военных.

Как передавало ИА Регнум, военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя. Он также отметил, что мобилизацию в области надо усилить, поскольку в регионе в ближайшее время должно быть создана новая крупная механизированная бригада. Бережной попросил депутатов местного совета «всесторонне помочь этому процессу», в том числе открыв участки по оповещению военнообязанных.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.