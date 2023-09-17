Москва, 17 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Российский режиссёр, сценарист и актёр Александр Хван, снявший филь «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым, ушёл из жизни в возрасте 65 лет, сообщил 17 сентября в соцсетях его друг и коллега, режиссёр Григорий Константинопольский.

Кадр из сериала «По ту сторону смерти» реж Сергей Чекалов. 2017. Россия Александр Хван

Он не уточнил, что именно стало причиной смерти режиссёра.

Ранее сообщалось, что Хван страдал хронической обструктивной болезнью лёгких. Как перепродавало ИА Регнум, в 2019 году он был госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с дыханием. А в 2020 году из-за проблем с лёгкими он провёл две недели в коме.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах, окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Он получил известность после фильма «Дюба-Дюба» в 1992 году с актером Олегом Меньшиковым в главной роли. Всего снял около 30 фильмов и сыграл более чем в десяти лентах. Также он являлся секретарём правления Союза кинематографистов России.