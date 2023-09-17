Российский режиссёр Александр Хван скончался на 66-м году жизни
Москва, 17 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Российский режиссёр, сценарист и актёр Александр Хван, снявший филь «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым, ушёл из жизни в возрасте 65 лет, сообщил 17 сентября в соцсетях его друг и коллега, режиссёр Григорий Константинопольский.
Он не уточнил, что именно стало причиной смерти режиссёра.
Ранее сообщалось, что Хван страдал хронической обструктивной болезнью лёгких. Как перепродавало ИА Регнум, в 2019 году он был госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с дыханием. А в 2020 году из-за проблем с лёгкими он провёл две недели в коме.
Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах, окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Он получил известность после фильма «Дюба-Дюба» в 1992 году с актером Олегом Меньшиковым в главной роли. Всего снял около 30 фильмов и сыграл более чем в десяти лентах. Также он являлся секретарём правления Союза кинематографистов России.