Москва, 17 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, народный артист РСФСР Станислав Любшин остаётся в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести. Об этом 17 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актёр Станислав Любшин

«Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Любшина срочно госпитализировали в Боткинскую больницу. 90-летнему актёру стало плохо во время репетиции постановки «Третий звонок, господа!» во МХТ имени Чехова, у него резко повысилось давление. Сотрудники театра вызвали скорую помощь.

Любшин служил в «Современнике», театре на Таганке и ряде других театров, с 1981 года работает в МХТ. Артист сыграл в ряде художественных фильмов, в числе которых — «Застава Ильича», «Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза».