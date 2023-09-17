Сингапур, 17 сентября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Канадский пилот команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Лэнс Стролл разбил болид во время квалификации на 16-м этапе чемпионата — Гран-при Сингапура.

IMAGO/ANTONIN VINCENT/Global Look Press

Машину Стролла занесло в повороте и ударило о стену, а затем отбросило на трассу. В результате разрушена большая часть левой половины автомобиля, а переднее левое колесо отлетело на несколько метров.

Гонщик не пострадал и самостоятельно покинул машину. Из-за аварии первый сегмент квалификации завершили досрочно.

Гонка Гран-при Сингапура пройдёт 17 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший показал лучшее время во второй практике Гран-при Сингапура — 1.32,120 минуты. Вторым был его напарник по команде Шарль Леклер (отставание 0,018). Третье место занял Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,235).