Триполи, 17 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Не менее 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями. Об этом заявил министр окружающей среды в правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир телеканалу Al Jazeera.

IMAGO/The eastern-based governme/Global Look Press

По его словам, после повышения уровня воды грязь попала в колодцы в Дерне.

«Число случаев отравления детей загрязненной водой возросло до 150», — заявил министр, уточнил, что власти призвали жителей затронутых стихией районов не пить воду из колодцев.

По его словам, катастрофа в Дерне является беспрецедентной.

«Ситуация находится за пределами наших возможностей», — отметил Мунир, призвав страны мира оказать срочную помощь в решении проблем, связанных с питьевой водой и транспортом.

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Как передавало ИА Регнум, в Ливию прибыл специальной борт МЧС России с аэромобильным госпиталем и медиками. Третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас» приземлился в Ливии, уточнили в ведомстве. Отмечается, что порядка 35 сотрудников МЧС будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему от наводнения населению.

Мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.

По последним данным, погибли более 11 тыс. человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения.