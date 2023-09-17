Владивосток, 17 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России, когда посещал его базу в Приморье и поднимался на фрегат «Маршал Шапошников», сообщило 17 сентября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Вадим Савицкий/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу в международном аэропорту Кневичи

Он высоко оценил боевой дух и героизм ТОФ, а также отметил, что его военнослужащие вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Также лидер КНДР оставил запись в книге почётных гостей корабля.

Как сообщает ЦТАК, во время посещения военного аэродрома Кневичи северокорейский лидер, в свою очередь, получил «в знак безграничной благодарности» за визит подарок от командующего дальней авиацией Кобылаша.

Кроме того, ещё один «со всей душой приготовленный подарок» Ким Чен Ын получил от министра обороны России Сергея Шойгу.

Что именно за подарки передал и получил лидер КНДР, не сообщается.

Как информировало ИА Регнум, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе осмотра созданной в Приморском крае продукции для нужд спецоперации подарил Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления.

Кроме того, сообщаюсь, что во время встречи президент России Владимир Путин и глава КНДР обменялись подарками. Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, а также карабин отечественного производства. В свою очередь российский лидер получил в подарок от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами.

17 сентября власти Приморского края проводили с железнодорожной станции Артеме-Приморский-1 лидера КНДР Ким Чен Ына, который завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал.