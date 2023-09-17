Вашингтон, 17 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Запад активно пытается скрыть, что Россия побеждает в противостоянии с Украиной. Об этом 17 сентября заявил американский журналист Гарланд Никсон на своём YouTube-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Я думаю, что сейчас русские понимают, что они выигрывают. На Западе притворяются, что Россия проигрывает, что ей нечем сражаться», — сказал Никсон.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы РФ действуют уверенно, не отклоняясь от намеченного плана.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Никсон заявил, что Украина прекратила существование как государство и превратилась в инструмент агрессивной политики США. По его словам, американские неоконсерваторы используют Украину как перчатку, которая помогает скрыть их причастность к разрушению Европы.

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер отметил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты. Эксперт добавил, что в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, но грамотная оборона, дисциплина и отвага российских бойцов спустили альянс с небес.