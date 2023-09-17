Москва, 17 сентября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин назвал поэта-песенника Николая Добронравова, который скончался на 95-м году жизни, символом эпохи и золотом России.

Евгений Биятов/РИА Новости Поэт Николай Добронравов

«Для нас это такой символ эпохи, символ времени. Он всегда был таким добродушным человеком, который всегда вызывал улыбку. Сегодня таких людей просто нет. Это золото, это бриллиант нашей страны. Нашему поколению становится всё сложнее, потому что мы сиротеем», — приводит РИА Новости слова Пригожина.

Продюсер также отметил, что Добронравов всегда будет жив в своих песнях, стихах.

Как передавало ИА Регнум, советский и российский поэт, автор знаменитых песен «Трус не играет в хоккей» и «Как молоды мы были» Николай Добронравов скончался 16 сентября в Москве в возрасте 94 лет.

Депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская в своём канале назвала известие о смерти Добронравова трагическим финалом, который отдался «пронзительной болью».

Похороны Добронравова пройдут на Новодевичьем кладбище, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Дата и время прощания пока не названы.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. В творческом союзе они создали множество известных песен: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Знаете, каким он парнем был», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», прощальную композицию Олимпиады-80 «До свидания, Москва!», «И вновь продолжается бой», «Любовь, комсомол и весна», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Надежда», «Птица счастья», «Нам не жить друг без друга» и другие.