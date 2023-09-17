Ереван, 17 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги в этом направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

По его словам, тяжёлый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс.

«Мы тратим много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором. Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», — заявил он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян в сентябре 2023 года выступил с рядом острых заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, отметил он.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что Армения своими действиями фактически сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Так он ответил на замечание о том, что Армения якобы не получила помощи от Москвы и Организации Договора о коллективной безопасности, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Ключевая составляющая проблемы — признание статуса Карабаха самой Арменией, подчеркнул Путин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что обвинения в адрес Москвы о якобы «отданном» Азербайджану Карабахе — некорректные и нечестные. В трёхстороннем заявлении от 2020 года о статусе Карабаха ничего не было сказано, так как лидеры трёх стран исходили из того, что переговоры продолжатся, но после этого лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года, тем самым поставив точку в этом вопросе, напомнил Лавров.

Победа в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе в 1990-х годах была национальным триумфом и светлым пятном в истории Армении, но Пашинян всё это «сдал», отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог Армен Гаспарян.