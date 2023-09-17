Берлин, 17 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Украинский конфликт не закончится скоро, нужно готовиться к затяжному конфликту. Об этом 17 сентября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкой медиагруппе Funke.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что он рассматривает Украину как будущего члена НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО заявил, что Украине направят приглашение на вступление в альянс после того, как все союзники сочтут выполненными все условия для этого. Киеву необходимо модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности, отметил он, но в альянсе никогда не обозначают временные рамки для процесса вступления. При этом он добавил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

Ранее в НАТО не раз подчёркивали, что Украину не примут в альянс до тех пор, пока страна находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы.