Лондон, 17 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Потери в рядах украинской армии восполняют новобранцы со слабой подготовкой и мотивацией. Об этом написало британское издание The Telegraph, ссылаясь на слова украинского офицера.

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В материале отмечается, что, по словам одного из офицеров ВСУ, его рота понесла потери в ходе атаки по минным полям.

Военнослужащий отметил, что солдаты, пришедшие на смену погибшим, не имели такой же подготовки и мотивации, говорится в статье.

Авторы отметили, что украинские военные понимают, что дальнейшее затягивание боевых действий на один или два года окажет серьёзную нагрузку на ограниченные человеческие ресурсы Украины.

Как передавало ИА Регнум, младший сержант ВСУ Иван Скоропада, попавший в плен к российским войскам, рассказал, что в бою выжил чудом, а уже после сражения его пытались добить свои же, сбросив с беспилотника осколочный гранатомётный выстрел и обстреляв из миномёта. 19-летний Скоропада рассказал, что в детстве мечтал стать военным и в 2021 году поступил во Львовское военное училище. Попав на фронт (под Марьинкой в ДНР), он обнаружил, что опытные бойцы ВСУ предпочитают посылать в горячие места новобранцев. Руководители подразделения приказали ему и другим военнослужащим рыть окопы на переднем крае, в одной из самых опасных точек, рассказал Скоропада.

17 августа сообщалось, что трое украинских военных переплыли на лодке Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. «Подготовка» длилась всего пять дней, после чего бойцов отправили сразу на передовую, где руководители подразделений никогда не появлялись, рассказали пленные российским журналистам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военнослужащим ВСУ, которые осознают преступность приказов своего руководства об обстрелах мирных кварталов городов и сёл России, следует либо направить оружие против киевского режима, либо капитулировать, в этом случае им гарантировано достойное и гуманное отношение.