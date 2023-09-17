Ереван, 17 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Разговоры о смене внешнеполитического вектора Армении неуместны. Об этом 17 сентября заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика всегда ориентирована на государственные интересы», — сказал Пашинян.

По его словам, внешняя политика страны прозрачна, и формулировки о смене вектора неуместны.

Он добавил, что в вопросе российско-армянских отношений исходит из заявлений президента РФ Владимира Путина, который говорил, что проблем с Арменией и её премьер-министром нет.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре выступил с рядом острых заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, заявил он.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что Армения своими действиями фактически сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Так он ответил на замечание о том, что Армения якобы не получила помощи от Москвы и ОДКБ, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Ключевая составляющая проблемы — признание статуса Карабаха самой Арменией, подчеркнул Путин.