Вашингтон, 17 сентября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Дожди, а затем снегопады помешают ВСУ прорвать линии обороны российских военных, пишет The Wall Street Journal.

«Дождь сильно усложнит работу. Грязь ограничит маневренность, логистических маршрутов и так мало, а тут вариантов будет еще меньше», — рассказал изданию один из военных ВСУ.

Он отметил, что возможности для использования бронетехники уменьшатся.

По мнению журналистов, военным ВСУ будет тяжело передвигаться на бронетехнике по рыхлой земле и грязи из-за дождей и снега, что сделает их контрнаступление ещё сложнее.

Как сообщало ИА Регнум, в западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тишина, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, считая, что это связано с победами России.

Медленное продвижение контрнаступления ВСУ связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, заявил 16 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.