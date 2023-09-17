Москва, 17 сентября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса России с профессиональным праздником, отметил, что в настоящее время нужно сконцентрировать усилия на раскрытии значительного инвестиционного, технологического потенциала лесопромышленных предприятий. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Илья Наймушин/РИА Новости

Глава государства указал, что лесной комплекс играет важную роль в экономике России, вносит значимый вклад в развитие регионов, в укрепление экологической безопасности.

«Вы по праву гордитесь историей отрасли, результатами работы многих поколений предшественников — представителей разных специальностей, которые закладывали славные трудовые традиции, подавали пример рачительного отношения к «зелёному фонду», настоящему национальному достоянию нашей страны», — говорится в тексте телеграммы.

Отмечается, что в настоящее время нужно сконцентрировать усилия на раскрытии значительного технологического, инвестиционного потенциала лесопромышленных предприятий, насытить внутренний рынок экологически чистой, качественной и конкурентоспособной отечественной продукцией глубокой переработки.

Российский лидер добавил, что необходимо совершенствовать систему лесоохранных мер, при этом особое внимание нужно уделить просветительским программам.

Как передавало ИА Регнум, на землях лесного фонда России, пострадавших от пожаров, насекомых, болезней или рубок стартовал осенний этап лесовосстановления. Там, где невозможно обеспечить естественный рост лесных насаждений ценных древесных пород, проводят комбинированное лесовосстановление. А для сохранения лесных культур и предотвращения зарастания почвы сорняками и кустарниками проводится агротехнический уход за лесными культурами. Лесовосстановление — очень трудоёмкий процесс. Помимо посадки лесных культур и проведения агротехнического ухода, он включает в себя заготовку семян лесных растений, выращивание посадочного материала, расчистку лесного участка и подготовку почвы под лесные культуры.

Президент России подписал 24 июля закон о формировании федерального резерва сил и средств авиационных работ по охране лесов от пожаров. В документе говорится об изменениях в Лесном кодексе России, по которым он дополняется статьёй об экстренном реагировании для противопожарной охраны российских лесов. Решение о применении резервных сил принимает Федеральное агентство сельского хозяйства. В его полномочия также вошло установление принципов применения техники, оборудования и снаряжения, необходимых для охраны лесов.