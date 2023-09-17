Москва, 17 сентября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что ему тяжело смотреть фото и видео его прежних выступлений. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фигурист Роман Костомаров в роли колдуньи Брунгильды на репетиции ледового шоу «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха

«Что бы ни делали, какие бы протезы ни ставили, это не заменит мне руки и ноги. Без ног ещё прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — сказал Костомаров.

Он добавил, что добавив, что сейчас ему очень тяжело смотреть фотографии и видеозаписи его прежних выступлений.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Он длительное время дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и был в медикаментозной коме. Это привело к нарушениям кровообращения и отмиранию тканей. Чтобы спасти спортсмена, врачи провели несколько операций по ампутации. В марте удалось остановить распространение некроза, а 6 июля его выписали из больницы.

В конце июля Костомаров показал достижения в тренировках после протезирования на ногах. Он заново научился подниматься на препятствия.

22 августа Костомаров снова вышел на лёд и впервые после болезни выступил на публике. Это произошло на шоу Ильи Авербуха в Сочи.