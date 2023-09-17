Белград, 17 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине. Об этом 17 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью газете The Financial Times.

Predsednik.rs Александр Вучич

По его словам, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в течение года с момента подачи заявки говорит о том, что у Сербии никогда не было такой политической поддержки.

«Мы слышали о 2025-м, сейчас 2030-й… это семь лет. Кто знает, что произойдёт через семь лет? Сейчас ЕС не стал способен принимать большее число членов, чем раньше», — сказал Вучич.

Он добавил, что задержка в процессе вступления Сербии в ЕС не отражает реального положения дел в стране. По словам Вучича, Сербия находится в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они вошли в состав ЕС.

Издание отмечает, что Киев подал заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, а спустя уже четыре месяца получил статус кандидата. При этом Белграду пришлось ждать этого более четырёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК начнёт работу по анализу действующих документов для их адаптации к расширению состава Евросоюза. По её словам, Евросоюз сможет работать и тогда, когда в его составе будет более 30 членов.

31 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению новых членов.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.