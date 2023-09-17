Владивосток, 17 сентября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе осмотра созданной в Приморском крае продукции для нужд спецоперации подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления. Об этом заявил журналистам глава приморского министерства ГО и ЧС Александр Златкин.

Юрий Смитюк/ТАСС/Global Look Press Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

По его словам, северокорейскому лидеру был передан штурмовой бронежилет класса защиты Бр5 по пуле и С2 по осколкам. Это является самым оптимальным вариантом, пояснил Златкин.

Отмечается, что бронежилет был произведён в Приморье, выполнен из полностью импортозамещенной ткани с российской инфракрасной ремиссией, которая делает его носителя менее заметным через прибор ночного видения.

По словам Златкина, также Ким Чен Ыну были переданы пять FPV-дронов-камикадзе и система управления к ним с интерактивными очками. Также был передан разведывательный беспилотник «Герань-25» с системой наблюдения и управления, модель 8.

Министр добавил, что система управления этими FPV-дронами была разработана в Приморье, сами беспилотники также приморского производства, при этом комплектующие не местные, большой разведывательный дрон был разработан и произведен в Приморском крае.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России. Он прибыл во Владивосток 16 сентября. Вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу он посетил аэродром Кневичи.

Ранее северокорейский лидер посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. В ходе встречи ему показали в том числе производство истребителей Су-35 и Су-57, а также работу над самолётом «Суперджет-100».

Ким Чен Ын обсудил Шойгу тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Стороны высказали мнения по региональным и международным военно-политическим обстоятельствам, говорили о дальнейшем укреплении тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена между вооруженными силами России и Северной Кореи в сфере обороны и безопасности.

Глава КНДР очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.