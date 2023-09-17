Вашингтон, 17 сентября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Россия без каких-либо усилий одержит победу над США, поскольку они сами себя уничтожат. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем», — отметил эксперт.

Он написал, что сейчас жители США проживают в утопии, не осознавая реального положения дел. По его словам, если Соединённые Штаты не изменят свой курс, то будут обречены, а Россия одержит победу.

Как передавало ИА Регнум, республиканцы в Конгрессе официально запустили процедуру импичмента Джо Байдена. При этом они сами признают, что реальных шансов отстранить Байдена от власти у них нет. Но угроза импичмента — попытка ослабить позиции Байдена на выборах или даже вынудить его добровольно уйти в отставку. На протяжении долгого времени тема импичмента была табуированной для Вашингтона. Между обеими основными партиями — республиканцами и демократами — сохранялся консенсус о том, что импичмент имеет смысл объявлять только в случае, если президент США совершил совсем уж вопиющее преступление, выходящее за рамки обычного для Вашингтона обхода законов или личной наживы. Республиканцы сделают Байдена ещё одним президентом США, кому попытались объявить импичмент. Байден же будет называть это «охотой на ведьм» и попыткой мести за импичменты Трампа.