Москва, 17 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Доля граждан России, которые не планируют отправится в отпуск в осенний период, выросла в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило издание «Профиль», ссылаясь на данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Дарья Драй ИА REGNUM

По его данным, во время опроса 62% респондентов отметили, что не намерены отдыхать в отпуске осенью, при этом в прошлом году так ответили 54% опрошенных.

Уточняется, что среди решивших отказаться осенью от отпуска оказалось больше всего респондентов в возрасте до 34 лет (72%). В 2023 году, как и в предыдущие два года, 15% опрошенных заявили, что планируют отпуск осенью и хотят провести его дома, написало издание.

Отмечается, что в текущем году, так и в 2022 году, отпуск на даче планируют провести 8% участников опроса. За рубеж намерены выехать 3% респондентов, данный показатель не изменился по сравнению с 2022 годом.

Согласно данным, стало меньше и тех, кто планирует отправиться во время отпуска в поездку по России: 6% осенью 2023 года против 10% годом ранее.

При этом наиболее популярные внутренние туристические направления у опрошенных — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань, Северный Кавказ, Республики Крым и Алтай. Из зарубежных направлений — Белоруссия, Египет и Турция.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин призвал усовершенствовать индустрию гостеприимства на Дальнем Востоке. У Чукотки, Якутии и Магаданской области есть огромные возможности, в том числе в сфере туризма, поэтому необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, отметил он.

По его словам, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства: строить гостиницы, улучшать качество сервиса, в целом заниматься благоустройством.

В середине июля Путин, сославшись на доклад премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил, что внутренний туризм в России получил взрывной рост.

Ранее глава государства отметил, страна обладает огромным потенциалом для развития туризма. По его словам, туриндустрия России развивается и выходит на новый уровень, становится всё привлекательнее.