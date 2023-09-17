Триполи, 17 сентября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Власти Ливии намерены выяснить, почему иностранные компании не выполнили обязательства по контролю за состоянием плотин в муниципалитете Дерна. Об этом заявил министр юстиции в правительстве, назначенном парламентом на востоке страны, Халед Масуд аль-Мудир.

IMAGO/The eastern-based governme

Он отметил, что в 1999, 2007 и 2008 годах были заключены контракты на содержание плотин. Но компании, которые должны были курировать работы по содержанию сооружений, не делали этого.

«Прокуратура начала расследование по этому делу для определения ответственных и выяснения причин невыполнения компаниями своей работы», — приводит РИА Новости слова министра.

По словам Масуда аль-Мудира, смена режима в Ливии привела к массовому хаосу, в этих условиях возникли проблемы с платежами, а потому и с техническим обслуживанием плотин. Власти намерены установить виновных и принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон «Даниэль», выпало рекордное за 40 лет количество осадков. В городе Дерна с населением 100 тыс. человек разрушились две плотины и четыре моста, это привело к разрушениям и массовым жертвам. По данным на 15 сентября, в результате наводнений погибли свыше 11 тыс. человек, тысячи людей пропали без вести.