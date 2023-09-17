Владивосток, 17 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию встретился с северокорейскими студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Лидер КНДР Ким Чен Ын

Отмечается, что северокорейский лидер встретился со студентами из КНДР, которые приветствовали его, после состоялось фотографирование.

По информации вуза, в университете проходят обучение 43 студента из КНДР.

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Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР 17 сентября посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Северокорейского лидера в университете встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Председателю государственных дел Северной Кореи провели экскурсию по территории университета, в котором обучаются 43 студента из КНДР. Он побывал на выставке «Улица Дальнего Востока», на которой регионы ДФО представили свои павильоны к Восточному экономическому форуму. Александр Козлов подарил Ким Чен Ыну картину с рельефным изображением острова Русский.

Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России. Очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.

16 сентября Ын обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Лидер КНДР посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра. Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию, в частности на Дальний Восток.