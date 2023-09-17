Москва, 17 сентября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Российские бойцы в районе Артёмовска передвигаются малыми группами, чтобы исключить поражение себя дронами ВСУ, которые в последнее время стали охотиться на группы пехоты. Об этом 17 сентября сообщил один из разведчиков 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС России.

РИА Новости

Российский разведчик рассказал, как солдаты не дают заметить себя украинским операторам дронов-камикадзе около Артёмовска.

По его словам, бойцы пытаются сбить из стрелкового оружия летящий дрон противника, начинённый боеприпасом.

«За сегодня это 12-й по счету. Украинские FPV-дроны в большинстве случаев летают наугад, так как объективного видео у них нет, что происходит в городе», — приводит РИА Новости слова разведчика, который отметил, что беспилотники ВСУ чаще всего ведут поиск автомобилей и техники, но в последнее время стали охотиться на группы пехоты.

Российские солдаты передвигаются на этом участке малыми группами, чтобы исключить поражение себя этими беспилотниками, так как жизнь бойцов превыше всего, добавил российский военнослужащий.

Он уточнил, что в Артёмовске украинские FPV-дроны летают над дорогами и ищут случайные цели.

Разведчик напомнил, что машины являются хорошо различимой целью с камеры FPV, а человека не так легко заметить. При этом FPV дроны — это громкие машины, которые очень хорошо слышно и за километр.

«Поэтому в любом случае можно предугадать их появление над своей головой, можно спрятаться. Есть такой зазор, который помогает спасти свою жизнь», — отметил он российский солдат.

Как передавало ИА Регнум, российские военные создали спецподразделение со старыми вертолётами Ми-28 для борьбы с беспилотниками украинской армии. По информации СМИ, скорость этих вертолётов позволяет перехватывать дроны ВСУ и ликвидировать их из собственного вооружения.

5 сентября военный эксперт Алексей Васильев рассказал, что разработанная ещё во времена СССР тактика применения вертолётов для перехвата низкоскоростных целей возродилась и эффективно себя проявила — таким образом сбили несколько украинских беспилотников. Он уточнил, что такую тактику разработали после посадки Матиаса Руста у Красной площади в 1987 году.