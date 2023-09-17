На Канаду обрушился атлантический ураган «Ли»
NHC: на провинцию Новая Шотландия в Канаде обрушился атлантический ураган «Ли»
Оттава, 17 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. В провинции Новая Шотландия в Канаде с 16 сентября бушует ураган «Ли». Об этом сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
Синоптики отметили, что ураган «Ли» движется над Атлантическим океаном и, достигнув суши, будет угрожать северо-востоку США и восточному побережью Канады.
По штатам Новой Англии «Ли» пройдёт ослабленным до посттропического циклона, но в канадских провинциях может вновь усилиться.
17 сентября ураган набрал скорость 35 км в час, порывы ветра достигают 110 км в час.
Метеорологи предупредили о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.
Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом «Ли».
Как сообщало ИА Регнум, мощный ураган и наводнения в Ливии унесли жизни тысяч людей. На востоке страны в городе Дарна натиск стихии не выдержали плотины. В результате целые кварталы оказались унесены в море.
Прокуратура Ливии приступила к расследованию обстоятельств обрушения плотин близ города Дерна. Как заявил глава надзорного ведомства Сиддик ас-Сур, расследование начато с целью выяснить причины обрушения плотин близ Дерны и привлечь к ответственности виновных в преступлении.