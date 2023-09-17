Оттава, 17 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. В провинции Новая Шотландия в Канаде с 16 сентября бушует ураган «Ли». Об этом сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).

Ncdc.noaa.gov Ураган

Синоптики отметили, что ураган «Ли» движется над Атлантическим океаном и, достигнув суши, будет угрожать северо-востоку США и восточному побережью Канады.

По штатам Новой Англии «Ли» пройдёт ослабленным до посттропического циклона, но в канадских провинциях может вновь усилиться.

17 сентября ураган набрал скорость 35 км в час, порывы ветра достигают 110 км в час.

Метеорологи предупредили о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.

Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом «Ли».

Как сообщало ИА Регнум, мощный ураган и наводнения в Ливии унесли жизни тысяч людей. На востоке страны в городе Дарна натиск стихии не выдержали плотины. В результате целые кварталы оказались унесены в море.

Прокуратура Ливии приступила к расследованию обстоятельств обрушения плотин близ города Дерна. Как заявил глава надзорного ведомства Сиддик ас-Сур, расследование начато с целью выяснить причины обрушения плотин близ Дерны и привлечь к ответственности виновных в преступлении.