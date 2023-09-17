Одесса, Украина, 17 сентября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В Одесской области ночью 17 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Отмечается, что взрывов было несколько.

Власти Украины объясняют раскаты взрывов работой средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 17 сентября на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги.

Воздушная тревога объявлена и в Киеве.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении вражеского беспилотника ночью 17 сентября в Железнодорожном районе Орла.