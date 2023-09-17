Наступивший 571-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми атаками российских территорий украинскими дронами самолётного типа. По данным Минобороны, в ночь на 17 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали Крым и Подмосковье.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Около 1:15 мск два беспилотника были уничтожены у западного побережья Крыма, а с 1:45 до 2:20 мск беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ сбили над северо-западными и восточными территориями полуострова.

В районе 1:45 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над территорией Истринского района Московской области. Ещё один беспилотник долетел до Домодедовского района Московской области, где также был сбит. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале известил, что очередной украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО в Раменском районе.

Кроме того, беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла, известил губернатор региона Андрей Клычков. Отмечается, что пострадавших нет.

Тем временем на краснолиманском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация отбили шесть атак ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.