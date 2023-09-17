Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Киев, 17 сентября, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Ранним утром 17 сентября на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население всех регионов предупредили об опасности с воздуха. Воздушная тревога объявлена и в Киеве.
Как сообщало ИА Регнум, киевский режим утром 17 сентября предпринял очередную попытки атаковать Москву беспилотником. Украинский БПЛА был уничтожен над Домодедовским районом Подмосковья.
Артиллерия, штурмовая и армейская авиация в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении отбили шесть попыток ВСУ атаковать.