Киев, 17 сентября, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Ранним утром 17 сентября на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население всех регионов предупредили об опасности с воздуха. Воздушная тревога объявлена и в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим утром 17 сентября предпринял очередную попытки атаковать Москву беспилотником. Украинский БПЛА был уничтожен над Домодедовским районом Подмосковья.

Артиллерия, штурмовая и армейская авиация в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении отбили шесть попыток ВСУ атаковать.