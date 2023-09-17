Орел, 17 сентября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении вражеского беспилотника ночью 17 сентября в Железнодорожном районе Орла.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Беспилотник ВСУ упал в 03:50 по местному времени на нежилой объект.

«Место происшествия оцеплено, спецслужбы работают на месте. Ситуация находится под полным контролем», — написал Клычков в своём Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 сентября средствами ПВО была пресечена атака десяти беспилотников ВСУ над Крымом.

Также в ночь на 17 сентября беспилотник пытался атаковать Москву. Дрон был сбит в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.