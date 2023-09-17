Магадан, 17 сентября, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Экипаж танка под командованием бойца из Хасынского района Магаданской области Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин с киевскими боевиками. Об этом сообщи глава Колымы Сергей Носов.

Telegram-канал губернатора Магаданской области Сергея Носова Владимир Цацулин

По словам губернатора, Цацулин, уничтожив неонационалистов вместе с техникой, остановил попытку наступления украинских боевиков.

«Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки «Восток» отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир Цацулин был награжден Георгиевским крестом», — написал в своём Telegram-канал Сергей Носов, поблагодарив родителей бойца за то, что вырастили настоящего мужчину.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 23 августа в Курске во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», остановившему атаку ВСУ на запорожском направлении.

24 августа Владимир Путин также встретился с экипажем «Алёши» в Кремле. В ходе разговора он назвал связь российских поколений «генетическим кодом защиты Отечества», а также высоко оценил талант бойца, который комментировал бой «Алёши».

5 августа в Минобороны рассказали, что во время боя с танком «Алёша» ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными. Российские танкисты благодаря умелому управлению и грамотному использованию условий местности смогли неожиданно для противника выйти на огневой рубеж, а позднее помогли эвакуировать с поля боя раненых товарищей.