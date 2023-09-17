Москва, 17 сентября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. В Москве в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в жестоком обращении с котом, сообщило МВД Медиа.

INKIE Котенок

В полицию обратились неравнодушные граждане, которые рассказали о размещённом в Сети видео. На ролике запечатлено, как мужчина жестоко обращается с котёнком. Также была получена информация о том, что предполагаемый живодёр находится на складе в Тарном проезде.

Мужчину задержали. Котёнка обследовали ветеринары, а после его забрали себе неравнодушные люди.

Как сообщало ИА Регнум, суд Новосибирска отправил на принудительное лечение женщину, которая годами держала у себя без должного ухода целую стаю собак.

В Приморском крае прокуратура потребовала направить на принудительное лечение известного во Владивостоке догхантера, который травил собак и поджигал вольеры с ними.