Киев, 17 сентября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. В ночь на 17 сентября в столице Украины, а также в десяти областях страны звучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Предупреждение также действует в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

В некоторых регионах были слышны взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим утром 17 сентября предпринял очередную попытки атаковать Москву беспилотником. Украинский БПЛА был уничтожен.

Ещё один беспилотник ВСУ утром 17 сентября был уничтожен силами ПВО в Раменском районе.

Высокоточным снарядом «Краснополь» поражен пункт управления беспилотниками ВСУ. Удалось вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчетов, уничтожить 120-мм миномёт.