Вашингтон, 17 сентября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Пресс-служба администрации президента США исправила стенограмму речи выступления Джозефа Байдена, где он изначально назвал необразованными афроамериканских и латиноамериканских рабочих. Об этом факте сообщила Daily Mail.

Gage Skidmore Джо Байден

Во время выступления в Мэриленде Байден перечислил свои заслуги, заявив, что заставил крупные корпорации платить «справедливую долю налогов», а также напомнил, что помог сократить безработицу среди чернокожих, испаноязычных людей и ветеранов, назвав их «работниками без дипломов средней школы». Он создал 13 млн рабочих мест в США. Хвалясь такими достижениям, президент допустил промах, намекнув на необразованность перечисленной категории рабочих.

Позже официальная стенограмма Белого дома претерпела изменения. Теперь в тексте говорится, что Байден помогал чернокожим, испаноязычным и ветеранам труда, а также работникам без дипломов средней школы.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — цитирует издание изначальную речь президента.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден своё выступление в годовщину терактов 11 сентября 2001 года начал с шутки о своём спортивном прошлом. Многие почувствовали неловкость от ситуации.

В США обвинили президента Джо Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября в 2001 году.