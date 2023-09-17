Владивосток, 17 сентября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию, в частности на Дальний Восток. При этом, когда он покинет страну, не уточняется. О впечатлениях Ына рассказал журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита», — сказал посол, добавив, что в планах у Ким Чен Ына посещение ещё нескольких предприятий в Приморском крае.

Мацегора отметил, что северокорейский лидер заинтересован в сотрудничестве с Россией, особенно с регионам Дальнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России. Очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.

16 сентября он обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Ранее Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. В ходе встречи северокорейскому лидеру показали в том числе производство истребителей Су-35 и Су-57, а также работу над самолётом «Суперджет-100».

Лидер КНДР посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.