ВСУ попали в смертельную ловушку под Работино в Запорожье
Mysl Polska: ВСУ попали в смертельную ловушку под Работино в Запорожье
Варшава, 17 сентября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Киевские войска угодили в смертельную ловушку под названием «мешок» в районе Работино Запорожской области. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska.
По мнению автора, ВС России направили дополнительные резервы на запорожское направление. Это дало возможность совершить мощную атаку, отбросить противника с занятых позиций. Неоценимую помощь оказали российские десантники, которые давили боевиков с флангов.
Киевская тактика по прорыву на узком отрезке территории сразу казалась рискованной, считает автор Mysl Polska. И в своих попытках ВСУ попали в смертельную ловушку.
Как сообщало ИА Регнум, российские войска отразили за неделю 18 атак ВСУ в районе Работино и Вербового на запорожском направлении.
ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, 20 танков и бронемашин, 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. Он рассказал, что было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия, количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками.