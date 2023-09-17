Варшава, 17 сентября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Киевские войска угодили в смертельную ловушку под названием «мешок» в районе Работино Запорожской области. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению автора, ВС России направили дополнительные резервы на запорожское направление. Это дало возможность совершить мощную атаку, отбросить противника с занятых позиций. Неоценимую помощь оказали российские десантники, которые давили боевиков с флангов.

Киевская тактика по прорыву на узком отрезке территории сразу казалась рискованной, считает автор Mysl Polska. И в своих попытках ВСУ попали в смертельную ловушку.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска отразили за неделю 18 атак ВСУ в районе Работино и Вербового на запорожском направлении.

ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, 20 танков и бронемашин, 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. Он рассказал, что было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия, количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками.