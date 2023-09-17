Токио, 17 сентября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Население Украины, численность которого тщательно скрывают власти, находится под угрозой полного исчезновения. Об этом Nihon Keizai заявил бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что перепись населения на Украине после обретения ею независимости проводилась только один раз — в 2001 году. На 1991 год в стране проживали 55 млн человек, на 2001-й — 47 млн.

В настоящее время численность населения страны является государственной тайной, отметил Масару Сато. На июнь 2023 года, по оценкам Украинского института будущего, численность населения составляла 29 млн человек.

При этом эксперт обратил внимание на коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине, который снизился до 0,7, и пришёл к выводу, что украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, которым уже больше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

Украинская армия с начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.