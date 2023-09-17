В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
Киев, 17 сентября, 2023, 03:35 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 17 сентября воздушную тревогу объявили в двух областях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены предупредили население об опасности с воздуха в Николаевской и Одесской областях.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Как сообщало ИА Регнум, около 01:15 мск 17 сентября были ликвидированы два БПЛА у западного побережья Крыма.
С 01:45 до 2:20 мск силами противовоздушной обороны в небе были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крыма.
Также в ночь на 17 сентября беспилотник пытался атаковать Москву. Дрон был сбит в городском округе Истра.